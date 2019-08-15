Ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar hayatını kaybetti

90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber bu akşam sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyruldu.

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Şarkıları ve sesiyle bir dönem Bülent Ersoy’a rakip olarak görülen Devran Çağlar’ın geniş bir dinleyici kitlesi vardı. Sahte Sevgiler, Sevdam, Asi, Öldürürüm Kendimi Çağlar’ın en çok dinlenen şarkılarındandır. Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın Bülent Ersoy olduğunu söylemiş, kendisin engellendiğini belirtmişti.Devran Çağlar, ayrıca gerçek isminin Şeref Kolçak olduğunu ve Eşref Kolçak’ın oğlu olduğunu iddia edip söyle demişti:



EŞREF KOLÇAK’IN DEVRAN ÇAĞLAR AÇIKLAMASI İSE ŞÖYLEYDİ:

'Benim 56 yıllık evliliğim boyunca bir tek eşim Özcan Kolçak oldu ve benim tek oğlum var; o da Harun Kolçak’tır. Bu gibi haberlerden zevk alanları Allah’a havale ediyorum.”