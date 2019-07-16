Oyuncu Alp Navruz'dan üniformalı ilk fotoğraf

Ünlü oyuncudan sevenlerinin merakla beklediği askerlik fotoğrafı ise menajeri tarafından ilk kez paylaşıldı. Navruz, başrolünde yer aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından çıktığı yurtdışı tatilini tamamlayıp, üç hafta önce İzmir’de bulunan birliğine giderek teslim olmuştu. 21 günlük bedelli askerlik görevini üç gün sonra tamamlayacak oyuncu, İstanbul’a hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL’A DÖNECEK

Navruz’un ‘Cenk’ karakterini canlandırdığı Elimi Bırakma dizisinin çekimlerinin Temmuz ayının son haftası başlayacağını öğrenmesinin ardından, planladığı tatil turunu gerçekleştiremeden İstanbul’a döneceği öğrenildi. Yoğun bir hazırlık kampına gireceği iddia edilen Navruz, bir yandan ‘Elimi Bırakma’ dizisinin çekimlerine hazırlanırken diğer yandan reklam yüzü olduğu markanın Ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon çekimlerine de hazırlanacak.

ÜNİFORMALI İLK FOTOĞRAF

Yakışıklı oyuncu, vatani görevini tamamlamak için giderken sevenlerine sadece; “Askerlik görevimden dolayı bir süre yokum. Görüşmek üzere.” tweeti ile veda etmişti. Sevenlerinin üniformalı halini merak etmeleri üzerine beklenen fotoğrafı ünlü oyuncunun menajeri ilk kez paylaştı. Alp Navruz’un askerlik fotoğrafı sevenlerinin büyük beğenisini topladı.