Fox TV'nin yeni dizisi Zümrüdüanka'da Adil Demirkan karakterini canlandıran Umut Karadağ hakkında araştırmalar yapılıyor. Umut Karadağ kimdir, nerelidir? Zümrüdüanka'nın Adil'i Umut Karadağ kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Umut Karadağ, 1971 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Yukarı Karakısık isimli dizi ile geçen Umut Karadağ hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

ADİL DEMİRKAN KİMDİR?

50’lerinin başında... Serhat’ın küçük amcası… İyi yürekli, hakkaniyetli, vicdan sahibi, merhametli bir adamdı... Bu yüzden de ağabeyi Abbas Demirkan’la hiç anlaşamazdı. Son zamanlarda ağabey kardeş arasındaki kavga onulmaz bir hale gelmişti… Adil, Abbas Demirkan’la kıran kırana bir mücadelenin içindeyken bir yandan da Zümrüt’ün gönlünü kazanmaya çalışıyordu. Ama Zümrüt hep duvarlar örüyordu ona karşı... Adil bilmiyordu ki evladı gibi sevdiği yeğeni Serhat’la Zümrüt’ün bir zamanlar yavuklu olduklarını... Ve bilmiyordu ki öz ağabeyi Abbas’ın kendisinden kurtulmak için karanlık planlar kurduğunu...

UMUT KARADAĞ KİMDİR?

Umut Karadağ, 26 Şubat 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır. Bir çok dizi ve filmde rol alan Umut Karadağ, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Adil karakterine hayat vermektedir. Umut Karadağ, 1.88 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur.

UMUT KARADAĞ’IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2020 – Zümrüdüanka (Adil) (TV Dizisi)

2018 – Kardeşim İçin Der’a (Atıf Necip) (Sinema Filmi)

2018 – Halka (İskender) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Yunan Kralı Constantin) (TV Dizisi)

2017 – Beyaz Balina (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (Veli Yarımcalı) (TV Dizisi)

2016 – Emanet (Şehmuz) (Sinema Filmi)

2015 – Güvenlik (TV Filmi)

2014 – Aşktan Kaçmaz (Bedir) (TV Dizisi)

2013 – Tatar Ramazan (Abdurrahman Çavuş) (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2010 – Kurtlar Vadisi Filistin (Zübeyr) (Sinema Filmi)

2009 – Kaptan Feza (Süleyman) (Sinema Filmi)

2009 – ES-Es (Azmi) (TV Dizisi)

2008 – Ay Işığı (Korkut) (TV Dizisi)

2008 – Gölgesizler (İmam) (Sinema Filmi)

2007 – Yersiz Yurtsuz (Celal) (TV Dizisi)

2007 – Karayılan (Binbaşı Gaspar) (TV Dizisi)

2007 – Eksik Etek (Doğan) (TV Dizisi)

2006 – Sağır Oda (Yuri Krakof) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (Nadir) (TV Dizisi)

2005 – Eylül (Mehmet) (TV Dizisi)

2005 – Düşler ve Gerçekler (Remzi) (TV Dizisi)

2004 – Haziran Gecesi (Tamer) (TV Dizisi)

2002 – Estağfurullah Yokuşu (Yasin)

2002 – Asmalı Konak (Yakup) (TV Dizisi)

2001 – Bizim Evin Halleri (Bedirhan) (TV Dizisi)

1993 – Yukarı Karakısık (Tarık) (TV Dizisi)