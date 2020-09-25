Umut Evirgen'den Melisa Şenolsun'a romantik kutlama

Tuba Büyüküstün ile olan birlikteliğini sonlandıran Umut Evirgen oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisinin 24. yaşını kutlayan Evirgen, doğum günü partisinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Evirgen'in paylaşımı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.