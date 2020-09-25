25 Eylül 2020 Cuma 16:30 | Son Güncelleme:
Umut Evirgen'den Melisa Şenolsun'a romantik kutlama
Ünlü işletmeci Umut Evirgen, 24 yaşına giren sevgilisi Melisa Şenolsun'un doğum gününü sosyal medyada paylaştığı bir kareyle kutladı. Evirgen'in paylaşımı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.
Tuba Büyüküstün ile olan birlikteliğini sonlandıran Umut Evirgen oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisinin 24. yaşını kutlayan Evirgen, doğum günü partisinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Evirgen'in paylaşımı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.