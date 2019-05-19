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  3. Umut Eker: Sevgiliyken görüşemiyorduk şimdi daha çok görüşüyoruz!

Umut Eker: Sevgiliyken görüşemiyorduk şimdi daha çok görüşüyoruz!

Umut Eker: Sevgiliyken görüşemiyorduk şimdi daha çok görüşüyoruz!

Stilist Umut Eker, yaklaşık 3 yıl aşk yaşayıp geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Selin Türkmen ile Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı

Bir mekanda kahve içip uzun uzun sohbet eden ikili, hava almak mekan kapasına çıktıklarında poz verdi.

Muhabirlerin “Biz sizi ayrıldınız diye biliyorduk” demesi üzerine Umut Eker, “ Biz Selin’le şu an ayrıyız. Ama şöyle bir şey var, sevgiliyken pek sık görüşemiyorduk. Ayrıldıktan sonra daha çok görüşmeye başladık. “ dedi.

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