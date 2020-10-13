13 Ekim 2020 Salı 17:38 | Son Güncelleme:
Ümran Seyhan ile Serenay Sarıkaya'nın anne-kız pozu sosyal medyayı salladı
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, kızı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Sarıkaya, gönderisine "Bazen biri gelir hayatınıza ve siz koşulsuz sevgiyi öğrenirsiniz" notunu düştü. Bu poz sosyal medyayı salladı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı
Anne- kız pozlarını yayınlayan Seyhan, paylaşımına, "Bazen biri gelir hayatınıza ve siz koşulsuz sevgiyi öğrenirsiniz" notunu düştü.
Kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğrafa Sarıkaya da "Annem..." yorumunu yaptı.
Serenay Sarıkaya, daha önce annesi ile birlikte çekilen karesini "Analı-kızlı" notuyla yayınlamıştı.