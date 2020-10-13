Ümran Seyhan ile Serenay Sarıkaya'nın anne-kız pozu sosyal medyayı salladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı

Anne- kız pozlarını yayınlayan Seyhan, paylaşımına, "Bazen biri gelir hayatınıza ve siz koşulsuz sevgiyi öğrenirsiniz" notunu düştü.

Kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğrafa Sarıkaya da "Annem..." yorumunu yaptı.

Serenay Sarıkaya, daha önce annesi ile birlikte çekilen karesini "Analı-kızlı" notuyla yayınlamıştı.