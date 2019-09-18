Ümit Erdim kilo yorumuna yine dayanamadı! 'Ya hastalıklıysam?'

'Hayat Bilgisi', 'Gönül' ve 'Selena' gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim'in kilolarıyla başı dertteydi. Mide küçültme ameliyatı olan oyuncu, 69 kiloya düşmüştü.

YİNE DAYANAMADI!

Zayıfladıktan sonra sosyal medyada çok kez eleştiri alan Ümit Erdim, yine bir takipçisinin yorumuna dayanamadı. Sık sık konuyla ilgili kendisine yüklenenlere cevap veren Erdim, yine benzer bir durum yaşadı. Oyuncunun bir takipçisi son olarak, "Keşke bu kadar zayıflamasaydın. Hastalıklı gibi görünüyorsun" yorumunu yaptı.

"YA HASTALIKLIYSAM?"

Takipçisine yanıt veren oyuncu, "Ya hastalıklıysam? Şu anda nasıl bir kalp kırıklığı ve üzüntüye sebep olduğunu hayal edebilir misin? Gerçekten çeşit çeşit yüzlerce hastalıkla mücadele eden bu kadar insan varken bu cümleler böylesine kolay çıkmasın elinizden, ağzınızdan. Azıcık sakin olun" dedi.