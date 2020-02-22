Ulaş Tuna Astepe sevgilisiyle yakalandı: Asla poz vermem!

Çift, “Küçük Kadınlar” filmini izlediklerini söyledi. Basın mensuplarının birlikte poz isteğini geri çevirerek şaşırtan Astepe, “Asla poz vermem. Burada yatarım ama birlikte poz vermeyiz” diyerek sevgilisi Baydar’ın yanından ayrıldı. Sevgililer daha sonra yürüyen merdivenlerde bir araya gelerek birbirlerine sarıldı.