Ulaş Tuna Astepe sevgilisiyle yakalandı: Asla poz vermem!
Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sevgilisi Cansu Baydar’la önceki gün Nişantaşı’da bir AVM'de sinema keyfi yaptı.
Çift, “Küçük Kadınlar” filmini izlediklerini söyledi. Basın mensuplarının birlikte poz isteğini geri çevirerek şaşırtan Astepe, “Asla poz vermem. Burada yatarım ama birlikte poz vermeyiz” diyerek sevgilisi Baydar’ın yanından ayrıldı. Sevgililer daha sonra yürüyen merdivenlerde bir araya gelerek birbirlerine sarıldı.