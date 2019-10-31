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  3. Ulaş Tuna Astepe arabanın üzerine çıktı, o görüntüler sosyal medyayı salladı

Ulaş Tuna Astepe arabanın üzerine çıktı, o görüntüler sosyal medyayı salladı

Ulaş Tuna Astepe arabanın üzerine çıktı, o görüntüler sosyal medyayı salladı

Sen Anlat Karadeniz'deki başarılı performansıyla yıldızı parlayan oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Cihangir'de bir arabanın üzerinde görüntülendi. Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf güne damga vurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa bir süre sonra final yapacak olan Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrollerinden Ulaş Tuna Astepe, geçtiğimiz gün Cihangir’de objektiflere yansıdı. Arkadaşları ile bir mekanda eğlenen oyuncu, daha sonra bir arabanın üzerine çıktı. O anlarda çekilen bir kare ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

OLAY YARATTI

Ulaş Tuna Astepe’nin bu görüntülerini bir arkadaşı Instagram sayfasında paylaştı, fakat daha sonra gelen yorumlar üzerine fotoğrafı kaldırdı. Ünlü oyuncunun böyle bir eylemi neden yaptığı henüz bilinmezken, yayılan görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Ünlü oyuncu arabanın üzerine çıktı, o görüntüler sosyal medyayı salladı
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