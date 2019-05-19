Ulaş Kıyak kimdir? Burcu Özberk'in yeni sevgilisi Ulaş Kıyak kaç yaşında? sorularının yanıtları tüm magazin severler tarafından araştırılıyor. Oyuncu Burcu Özberk'in, yeni aşkı spor camiasından. Özberk, yaklaşık iki aydır Fenerbahçe Voleybol Takımı oyuncusu Ulaş Kıyak ile görüşüyor. Ünlü oyuncu, Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın 37 yaşındaki pasörü Ulaş Kıyak ile görüşmeye başladı. Çiftin yaklaşık iki aydır birlikte olduğu da söylentiler arasında. Sarı lacivertli sporcu ile 29 yaşındaki oyuncunun, henüz çok yeni olduğu için bu birlikteliğin duyulmasını istemediği, o nedenle popüler mekanlardan uzak durduğu da kulislerde konuşuluyor.

ULAŞ KIYAK KİMDİR?



11 Ağustos 1981’de Samsun’da doğan Ulaş Kıyak, voleybola İstanbul Büyükşehir Belediyesi altyapısında adım attı. 2003’te Galatasaray’a geçen oyuncu, bu kulüpte iki yıl görev aldıktan sonra bir sezon İsviçre’nin Chenois Cenevre takımında oynadı. 2006-2008 yılları arasında Halkbank forması giyen Kıyak, 2008’de katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 3 yıl ter döktü. 2011-2013 yılları arasında Galatasaray’da, 2013-2014 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, 2014-2016 yılları arasında ise Halkbank’ta oynayan pasör, 2016-2018 yıllarında ise Ziraat Bankası’nda görev aldı. Kariyeri boyunca 2 kez Türkiye Lig Kupası, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Ulaş Kıyak, 2018 Challenge Kupası’nda en değerli oyuncu seçildi. 2018-19 sezonunda Fenerbahçe’ye katılan oyuncu, 155 kez A Milli Takım formasını giydi.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?



"Güneşin Kızları" adlı dizide "Nazlı Yılmaz" karakterini oynadı.

Burcu Özberk, 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Burcu Özberk, "Muhteşem Yüzyıl" adlı diziye 50. Bölümde Pargalı İbrahim Paşa ve Hatice Sultan'ın kızı Huricihan Sultan rolü ile katılmıştır.

Burcu Özberk, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizide "Nazlı Yılmaz" karakterini oyu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2014 - 2015 - Quills - Marquis de Sade - Yazan: Doug Wright - Ankara Tatbikat Sahnesi

Küçük Burjuvalar

Ayyar Hamza

Kuş Bakışı Kabare

Macbeth Abla

Kırmızı Başlıklı Kız

Yol Arkadaşlar

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Güneşin Kızları (Nazlı Yılmaz) (Tv dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl (Tv dizisi)