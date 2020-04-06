Uğurkan Erez Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok? Uğurkan Erez kaç yaşında?

Uğurkan Erez Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? sorusu izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in oturduğu programın saati değişti. Yeni saatinde yayına başlayan Doya Doya Moda'da Uğurkan Erez'in yerinde olmaması da dikkat çekti. Uğurkan Erez'in coronavirüse karşı alınan önlemler nedeni ile evden çıkmadığını düşünülüyor.

UĞURKAN EREZ DOYA DOYA MODA'DAN AYRILDI MI?

Uğurkan Erez Doya Doya Moda'dan ayrılmadı. Erez, yarışmaya telefondan görüntülü konuşmayla bağlanıyor. Erez'in 66 yaşında olması nedeni ile programa katılamadığı düşünülüyor.

UĞURKAN EREZ KİMDİR?

Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı’dır. 1954 yılında aslen Vize Kırklareli’nde dünyaya gelmiştir. Uğurkan Erez 66 yaşındadır.

1998’de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.

Billur Erez isminde modacı bir kızı vardır. 1998 yılında kurmuş olduğu bir Koreograf ve mankenlik ajansının sahibidir.