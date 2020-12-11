11 Aralık 2020 Cuma 21:15 | Son Güncelleme:
Uğur Yücel'in başrolünde yer aldığı 'Zoraki Misafir'in okuma provaları tamamlandı
Komedi filmi “Zoraki Misafir”in okuma provaları tamamlandı.
Başrollerini Uğur Yücel, Nurseli İdiz, Murat Akkoyunlu, Mustafa Altındağ ve Gürgen Öz’ün paylaştığı komedi filmi “Zoraki Misafir”in okuma provaları tamamlandı. Türkiye’de ilk kez Virtual Production teknolojisinin kullanılacağı sinema filminin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen otururken, senaryosu Giray Altınok’un imzasını taşıyor. Filmin çekimleri 5 hafta sürecek.