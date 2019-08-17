Uğur Yücel 20 yıl sonra geri döndü! 'Türkiye'de başlatan benim...'

20 yıl aradan sonra ‘Azınlıkta Kaldık’ adlı gösteriyle izleyici karşısına çıkan Uğur Yücel, “Oturduğum yerden güldürüp para kazanacağım” dedi. 

17 Ağustos 2019 Cumartesi 07:28
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 07:29
Uğur Yücel 20 yıl sonra geri döndü! 'Türkiye'de başlatan benim...'

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile 20 yıl aradan sonra geri döndü. Kerki Solfej’in Açıkhava programı kapsamında Ayvalık’ta sahneye çıkan Yücel, sohbeti, esprileri ve şovlarıyla beğeni topladı. Türkiye’de stand- up’ı başlatan kişi olduğunu belirten Yücel, “Türkiye’de stand-up olayını başlatan benim. Bundan sonraki gösterilerimde ise sit down yapmayı düşünüyorum. Oturduğum yerden güldürüp para kazanacağım” dedi. Uzun yıllar televizyonda işler yapan sanatçı, “Artık televizyonda yer almak istemiyorum. Kendimi sahnelerde sınayacağım” diyerek ‘Azınlıkta Kaldık’ gösterisine devam edeceğinin sinyallerini verdi.

 

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