Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 Uğur Pektaş nereli?

Survivor Uğur Pektaş’ın kim olduğu merak ediliyor. Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında? TV 8’de yayınlanan Survivor, 2020 yılında da büyük bir heyecanla karşılandı. Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Bu mücadelelerin ardından Ünlüler Takımı kadrosunda yer alan Uğur Pektaş merak edilen isimler arasında bulunuyor. Fenomen dizi Arka Sokaklar’ın unutulmaz oyuncusu Uğur Pektaş'ın hayatı haberimizde sizlerle.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu.

2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.

UĞUR PEKTAŞ SURVİVOR’DAN ELENDİ Mİ?

Survivor 3. Bölüm fragmanında Acun Ilıcalı Ünlüler Takımı ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı açıklamasında, “Ünlüler Takımı ile ilgili maalesef kötü haberlerim var.” dedi. Uğur Pektaş’ın konseydeki yerinin boş olması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Uğur Pektaş’ın durumu ile ilgili açıklama yayınlanması bekleniliyor.