Uğur Doğan intihar mı etti? Ünlü damat adayı Uğur Doğan hayatını kaybetti..

İzdivaç programıyla tanınan damat adayı Uğur Doğan, paylaştığı videoda “Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın” ifadelerini kullandı.

Doğan, paylaştığı videoya “Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın” notunu düştü. Yaşanan olay "Uğur Doğan intihar girişiminde mi bulundu?" sorusunu akıllara getirdi..

aksam.com.tr'nin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre intihar girişimde bulunan Uğur Doğan hayatını kaybetti.

UĞUR DOĞAN KİMDİR?

25 yaşında olduğu öğrenilen Uğur Doğan, 2017 yılında katıldığı Zuhal Topal'la İzdivaç programıyla tanınmıştı.