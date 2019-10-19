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  3. Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya dudak uçuklatan düğün hediyesi!

Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya dudak uçuklatan düğün hediyesi!

Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya dudak uçuklatan düğün hediyesi!

Evlenirken Ebru Şallı'ya 200 bin TL'lik pırlanta yüzük hediye eden Uğur Akkuş, eşine yaptığı yeni jestle cömertliğini bir kez daha gösterdi.

Uğur Akkuş’un, geçen ay evlendiği Ebru Şallı’ya düğün hediyeleri bitmiyor. İlk olarak 200 bin TL değerinde pırlanta yüzük alan iş insanı, bu defa Bebek’teki milyon dolarlık villasının tapusunu, eşinin üzerine yaptı.

DEKORASYON İŞLEMLERİ BİR AY SÜRECEK

Ebru Şallı ise geçen hafta denize sıfır villayı boşaltarak, zevkine göre dizayn etmeye başladı. Çift, yaklaşık bir ay sürecek dekorasyon işlemlerinden sonra, yeni yuvalarında oturmaya başlayacak. 

EŞYALARI UĞUR AKKUŞ'LA SEÇECEK

İş insanın tapu sürpriziyle mutlu olan model, önümüzdeki günlerde yeni evi için mobilya alışverişine çıkacak. Çocukları için ayrı odalar yapan Ebru Şallı, eşyaların seçimini Uğur Akkuş’la yapacak. (Milliyet)

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