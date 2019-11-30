Uğur Akkuş jestlerinde sınır tanımıyor! Ebru Şallı'ya şimdi de 15 milyon dolarlık hediye

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, üç ay önce dünyaevine girmişti. Evlendikten sonra sık sık eşine aldığı hediyelerle gündeme gelen Akkuş, yine kesenin ağzını açtı.

15 MİLYON DOLARA MALİKANE SATIN ALDI!

Uğur Akkuş, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles’ın Beverly Hills bölgesinde Şallı için malikane satın aldı.

İş insanının, açık artırmayla satılan saray yavrusunu 15 milyon dolara (86 milyon TL) aldığı öğrenildi. Yoğun iş temposundan zaman buldukça çocuklarıyla Beverly Hills’e gidecek çiftin aşk yuvalarında; 12 oda, iki havuz, özel bir spor salonu ve tenis kortu bulunuyor.

Öte yandan dünyaca ünlü sanatçıların tercih ettiği bölgede, Jennifer Lopez, Angelina Jolie ve Madonna gibi birçok isim oturuyor. Akkuş, düğün öncesi Şallı’ya 200 bin TL’lik tek taş ve evlendikten sonra ise Bebek’teki milyon dolarlık villasının tapusunu hediye etmişti.