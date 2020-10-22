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22 Ekim 2020 Perşembe 17:59 | Son Güncelleme:

Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'ya övgüler yağdırdı

Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'ya övgüler yağdırdı

Geçen yıl eylül ayında Ebru Şallı ile dünyaevine giren, A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş Şamdan Plus dergisine konuştu. Akkuş, "Her geçen gün Ebru'daki meziyetleri keşfettikçe daha da mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, Şamdan dergisinin son sayısına konuk oldu. Eşi Ebru Şallı'nın çok özel biri olduğunu belirten iş insanı, "Ebru'nun anneliğini görünce hayran kalmıştım. Muazzam biri, ondan çok şey öğreniyorum. Birbirimize çok şey katıyoruz. Her geçen gün ondaki meziyetleri keşfettikçe daha da mutlu oluyorum. Çok aşığım" açıklamasını yaptı.

"Eşim sayesinde sağlıklı beslenmeyi öğrendim" diyen Uğur Akkuş, "Eti hayatımdan yüzde 80 oranında çıkardım, balığa ağırlık verdim. Ebru ile evleneli bir yıl oldu. Çok mutluyum" dedi.

Akkuş, "Düştüğüm yerden kalkmasını hep bildim ve inancımı yitirmedim. Her zaman mücadele ettim. Hiçbir şeye negatif bakmadım. Hayatı akışında yaşamayı kabul etmeyen biriyim. Sınırları zorlamayı severim. Değişimden korkmam. Hayaller olmazsa ben de olmam. Dijital platformlara yönelik sürpriz bir projem var. Şimdilik sır gibi saklıyorum" açıklamasında bulundu.

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