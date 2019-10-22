Ufukta evlilik mi var? Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay
Her hareketi ve açıklamasıyla gündemi sallamayı başaran Şeyma Subaşı, bir arkadaşının YouTube kanalına konuk oldu. İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı'nın parmağındaki alyans dikkat çekti. Akıllara ise "Evleniyor mu?" sorusu geldi.
Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla ünlenen Şeyma Subaşı, Ilıcalı ile olan 15 aylık evliliğini geçen kasım ayında tek celsede sonlandırmıştı. Subaşı, boşandıktan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde aşkını gizlemeyen ve paylaşımlarıyla magazin gündemi sık sık değiştiren Şeyma Subaşı, bir arkadaşının YouTube kanalına konuk oldu.
YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Programda ise Şeyma Subaşı'nın alyans takması dikkatleri çekti. Guido Senia ile Şeyma Subaşı'nın evlilik kararı almış olabileceği akıllara geldi. Taraflardan ise herhangi bir açıklama gelmedi.