Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8391
  • 6,5
  • 279.083
  • 97908.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ufukta evlilik mi var? Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay

Ufukta evlilik mi var? Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay

Ufukta evlilik mi var" Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay

Her hareketi ve açıklamasıyla gündemi sallamayı başaran Şeyma Subaşı, bir arkadaşının YouTube kanalına konuk oldu. İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı'nın parmağındaki alyans dikkat çekti. Akıllara ise "Evleniyor mu?" sorusu geldi.

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla ünlenen Şeyma Subaşı, Ilıcalı ile olan 15 aylık evliliğini geçen kasım ayında tek celsede sonlandırmıştı. Subaşı, boşandıktan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde aşkını gizlemeyen ve paylaşımlarıyla magazin gündemi sık sık değiştiren Şeyma Subaşı, bir arkadaşının YouTube kanalına konuk oldu.

YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Programda ise Şeyma Subaşı'nın alyans takması dikkatleri çekti. Guido Senia ile Şeyma Subaşı'nın evlilik kararı almış olabileceği akıllara geldi. Taraflardan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yenenler doğum kilolarından 15 günde kurtuldu
Ufukta evlilik mi var? Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay
Sefirin Kızı dizisinden ilk kare geldi!
Acun Ilıcalı şoke oldu! 'İlk kez karşılaşıyorum'
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
<p>Acun Ilıcalı Gel Konuşalım programına konuk olduğu sırada O Ses Türkiye´nin perde arkasında yaşan

Acun´a Attığı Mesaj Sonrası Şeyma Subaşı´ndan İlk Açıklama Geldi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte son 30 yılda Türkiye'de en çok izlenen 50 film

Yıllar sonra duvarı yıkıp çıkarmaya karar verdi! Bakın içinden ne çıktı