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  • Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat'ın yeni dizi heyecanı var
23 Ekim 2020 Cuma 15:01 | Son Güncelleme:

Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat'ın yeni dizi heyecanı var

Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat'ın yeni dizi heyecanı var

Ünlü oyuncu Mert Fırat, yeni sezonda Fox TV ekranlarında yeni diziyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Nurgül Yeşilçay ve Yurdaer Okur ile birlikte başrolde yer aldığı Kefaret için çalışmalarını devam ettiren oyuncu, hayranlarını da bir hayli meraklandırdı.

Mert Fırat, 2018 yılında final yapan Ufak Tefek Cinayetler dizisinden sonra ekranda yer almamıştı. Hayranları yeni projeyle gelmesini heyecanla bekliyorlar. Yakında dizi yayınlanacak ve Mert Fırat, takipçilerinin karşısına Komiser Sinan olarak çıkacak.

Daha önce masalsı bir hayata sahip olan ancak bir anda aldığı nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep’in (Nurgül Yeşilçay) hikayesi gözler önüne seren projede, Komiser Sinan’ın nasıl bir karakter olacağı da merakla bekleniyor.

Dizinin ekibi yoğun bir tempoda çalışmalarını devam ettiriyor. 2 hafta önce başlayan sette çalışmalar titizlik içinde ve koronavirüs önlemleri çerçevesinde yapılıyor. Mert Fırat da setten yaptığı paylaşım ile heyecanını aktardı.

İşte Mert Fırat’ın paylaşımı:

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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