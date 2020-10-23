Gökçe Bahadır, bu yapımdan sonra sadece bu sezon konuk oyuncu olarak Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara geldi. Sinema filmlerinin yanı sıra İzmir’in Kızları isimli müzikli oyun ile sahnelerde yer alan Gökçe Bahadır, instagram hesabından dizide unutmadığı bir sahneye dikkat çekti.

Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı Gökçe Bahadır o sahneyi unutamıyor. Ünlü oyuncu, soğuk suyun içinde yapılan çekimlerden bir fotoğrafı yayınladı. Tüm ekibin bu sahne için denize girdiğini ve çekimler sırasında da çok üşüdüklerini ifade etti.

Gökçe Bahadır, şu mesajıyla takipçilerini geçmişe götürdü:

“O zaman günün #tbt si bu olsun. @ufaktefekcinayetler setinde çok sevdiğim ama bir o kadar zor olan bir sahne için nerdeyse tüm ekip denize girmiştik. Hatta donmuştuk desem daha doğru olur.”