Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'e yeni dizi teklifi

Fox TV’de yakında yayınlanmaya başlayacak olan Kimsesizler dizisi için Aslıhan Gürbüz’e teklif yapıldığını gazeteci Birsen Altuntaş yazdı. Ünlü oyuncu, bu teklifi kabul edecek mi merak ediliyor. Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Merve performansı ile hala akıllarda kalan Aslıhan Gürbüz oyunculuğu ile de büyük beğeni toplamıştı.

Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Merve performansı ile hala akıllarda kalan, oyunculuğu ile milyonları etkisi altına alan ünlü oyuncu, yeniden setlere dönerse hayranları bu duruma çok memnun kalacak.

Kimsesizler Fox TV’nin yeni dizisi ve Aslıhan Gürbüz de teklifi kabul eder ise, 2 yıl aradan sonra yeniden dizilere dönüş yapmış olacak.