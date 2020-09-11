Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz yeni hayatıyla şaşırttı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile hatırladığımız Aslıhan Gürbüz yeni hayatıyla şaşırttı. Aslıhan Gürbüz, son dönemde pek çok ünlü isim gibi İstanbul'u terk etti ve kendisine bambaşka bir hayat kurdu. Ege'ye yerleşen Gürbüz, doğa ile iç içe yaşamaya başladı.

Huzurlu bir hayat sürdüren oyuncu yeni hayatından fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

İşte güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün yeni hayatından kareler..

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz,16 Şubat 1983, Çanakkale, Türk, tiyatro ve sinema oyuncusu.

5 yaşında babasının işinden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya taşınma kararı aldılar. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu.Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı.Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır.

Temmuz 2011'de oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Aslıhan Gürbüz 2014'te ayrıldı.