Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz Kırmızı Oda'daki palalı sahnesi sosyal medyayı salladı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan başrollerinde Binnur Kaya, Burak Sevinç ve Tülün Özen gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Kırmızı Oda dizisi insanların yaşadığı travmaları izleyici karşısına çıkarmaya devam ediyor.



Kırmızı Oda'nın 25 aralık cuma akşamı yayınlanan 17. bölümünde Kumru adında bir kadın Doktor Hanım'ın danışmanı oldu. Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz Kırmızı Oda'da Kumru karakteri ile izleyeci karşısına çıktı.





ADAMA PALAYLA SALDIRDI

Kırmızı Oda'nın yayınlanan 17. bölümünde Kumru ve eşi Fahri'nin (Bülent Seyran) hikayesi işlenmeye başlandı. Kızı ve eşiyle birlikte mutlu bir hayat süren Kumru, ailesiyle gittiği büfede büyük bir kriz yaşadı. Kumru karakterinin bir adam büfede palayla saldırdığı anlar damga vurdu. Hırsını alamayan Kumru daha sonra yere düşen adama sandalyeyle de saldırdı. Kızının da o anlara tanık olduğu Kumru'nun hayatı yaşadıklarından dolayı hayatı tamamen değişti.

Kumru'nun adam önce palayla sonra sandalyeyle saldırdığı o anlar Twitter'da gündem oldu. Twitter kullanıcıları Aslıhan Gürbüz'ün oyunculuğuna övgü yağdırdı.