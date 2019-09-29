Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Geçen sezon ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde rol alan Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy ile olan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ulusoy ile bir dargın bir barışık birliktelik yaşayan Sarışın, Ulusoy ile ayrıldıkları yönündeki iddialar karşısında, “Basın bir ayırıyor, bir barıştırıyor. Ama ilişkimiz devam ediyor” diyerek son noktayı koydu. Oyuncu, yeni sezonda da sürpriz bir diziyle hayranlarının karşısına geçeceğini söyledi.