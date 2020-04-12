Ufak Tefek Cinayetler hangi kanalda, ne zaman? Ufak Tefek Cinayetler ne zaman çekildi?

Ufak Tefek Cinayetler yeniden yayınlanıyor. Diziyi yeniden izlemek isteyenleri sevindiren bu haber sonrası arama motorlarında araştırmalar da yapılmaya başlandı. Ufak Tefek Cinayetler hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bir dönemin en çok izlenen dizisi olan Ufak Tefek Cinayetler hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ufak Tefek Cinayetler 1. bölümü ile bu akşam (12 Nisan) saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda ALi Bilgin ve Deniz Yorulmazer'in oturduğu dizinin ilk bölümü 24 Ekim 2017 tarihinde, son bölümü ise 11 Aralık 2018 tarihinde yayınlandı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER KONUSU NE?

Dört birbirinden farklı kadın, dört ayrı güç izleyeceğimiz hikaye; Dr. Oya’nın Sarmaşık’a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin yeniden birleşiyorlar. Ama ne birleşmek! Aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor.

Geçmiş bu güne yansıdıkça, toprağın altından eski kinler, hırslar çıkıyor ve sonuç felaket oluyor. Cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp, olayı anlamaya çalışıyorlar. Bakalım kadınların bu çetrefil dünyasını aydınlatabilecekler mi?

DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

OYA (GÖKÇE BAHADIR)

Başarılı bir doktor. Mervelerin liseden arkadaşı. Dik duruşlu, lafı sözübir, sert görümünün ardında yufka yürekli bir kadın. Gerek görüntüsü gerek hali tavrıyla diğer kadınlardan ayrılıyor hemen. Yıllar Sonra sarmaşığa geri dönüyor. Ne olduysa o zaman oluyor işte. Acımıyor arı kovanına çomak sokuyor Oya

MERVE (ASLIHAN GÜRBÜZ)

Sarmaşığın ve kızlar grubunun lideri, kraliçe arı. Bir kız çocuğu var Serhan'la evli. Zeki, hırslı ve rekabetçi ve en az Oya kadar da gözü kara...

PELİN (BADE İŞÇİL)

Merve'nin ekürisi, Taylan'la evli ve bir oğlu var. Melekler kadar güzel suratının altında karanlıkları saklayan bir kadın. Daha lise yıllarında gönlünü kaptırdığı takıntı derecesinde aşkla bağlı. Kocasını kaybetmemek uğruna her şeyi yapabilir, hem de gözünü bile kırpmadan

ARZU (TÜLİN ÖNER)

Kızlar grubunun demirbaşı. Mehmet'le evli, 2 çocuğu var. Domestik maharetli bir ev hanımı. "İyi Anne"nin kelime karşılığı. Grubun en sakini, en ılımlısı olsa da arızalı bir kadın.

SERHAN (MERT FIRAT)

Merve'nin kocası, cemiyetin bütün parasını yöneten portföy yöneticisi. Sert mizaçlı, konuşmayı pek sevmeyen, dürüst, Merve'nin yalanlarla bezeli o süslü dünyasına taban tabana zıt bir adam. Tam bir centilmen olduğu halde derinlerde vahşi bir aslanı saklıyor.

EDİP (SELİM BAYRAKTAR)

Kızların liseden Edebiyat öğretmeni. Geçmişteki korkunç bir olayın kilit adamı. Bugün hayatını editörlükten kazanıyor. İyi yemekten, iyi yaşamaktan ve kadınlardan çok iyi anlayan, etkileyici, hoş bir adam

TAYLAN (FERİT AKTUĞ)

Pelin'in kocası, hiç büyümemiş koca bir çocuk. Eğlenceli, tam bir laf ebesi, şeytan tüyünün vücut bulmuş hali. Kayınpederinin şirketinde çalışması onu her anlamda Pelin'e bağımlı hale getirmiş. Aklı sürekli dışarıda.

MEHMET (YILDIRAY ŞAHİNLER)

Arzu'nun kocası, Kapalıçarşı'nın önde gelen altın tüccarlarından biri. Yalanların ustası, çok zeki fakat sadakatsiz bir eş.