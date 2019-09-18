Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Pelin'i Bade İşçil'in yeni işi herkesi şaşırtacak

Bade İşçil’in basın mensuplarına poz verdiği sırada yanındaki oğlu Azur’un masanın altına girmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı.

'BAŞKA PROJELERİM VAR'

Utangaç tavırlar sergileyen oğlunun bu hareketiyle gülümseyen İşçil, yakın dönemde dizi dışında başka projeleri olduğunu anlattı.





'GÖRÜŞMELERİM SÜRÜYOR'

El işine yatkın olduğunu söyleyen İşçil, bu konudaki hünerlerini sergilemek istediğini belirtip “Şimdilik kesinleşen bir şey yok ama bazı görüşmeler yapıyorum. Belki bir firmayla birlikte bir şeyler tasarlayıp üretebilirim. El işine elim yatkındır” dedi.