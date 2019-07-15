Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Pelin'i Bade İşçil'den yatta poz!

Ezel ve Kuzey Güney'de canlandırdığı karakterlerle büyük çıkış yakalayan Bade İşçil sosyal medyada da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bade İşçil bir dergi için çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına hayranlarından yüzlerce yorum geldi. Takipçileri Bade İşçil'e 'Yine çok güzelsin' yorumlarında bulundu.





BADE İŞÇİL KİMDİR?

Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. İlk kez, 2007'de Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım'ın Ezel dizisinde "Şebnem Sertuna" karakterini canlandırdı. Ezel adlı dizi bittikten sonra Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Soyadı herkes tarafından bilindiği gibi İşçil değil, İşcil'dir. Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013'te evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.