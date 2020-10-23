Üç gün zorlama hapsine çarptırılmıştı... Sinem Umaş teslim oldu

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, Sinem Umaş'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek, iki ay tedbir kararı aldırdı. 'Gelinim Olur Musun' adlı programı ile ünlenen gelin adayı, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapsine çarptırıldı.

Sinem Umaş, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, cezasını çekmek için teslim olduğunu duyurdu.

"Çok üzgünüm, çok öfkeliyim, çok yorgunum. Bu video yayınlandıysa cezamı yatmak için teslim olmuşumdur" diyen Sinem Umaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Umaş; yaklaşık 1,5 yıldır tehdit edildiğini, her hafta karakola gidip ifade verdiğini ve evinin drone ile gözetlendiğini iddia etti. "18 tane köpeğe bakıyorum. Benim üç gün hapse girmem hasta köpeğimi bırakmam demek" diyen ünlü isim, Instagram paylaşımına, "Adalet istiyorum" notunu yazdı.