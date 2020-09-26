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  • Twitter'da gündem olan Nurgül Yeşilçay: Başıma bir şey geldi sandım
26 Eylül 2020 Cumartesi 15:26 | Son Güncelleme:

Twitter'da gündem olan Nurgül Yeşilçay: Başıma bir şey geldi sandım

Twitter'da gündem olan Nurgül Yeşilçay: Başıma bir şey geldi sandım

Önceki gün ünlü bir markayı tiye alarak gündem olan Nurgül Yeşilçay Twitter'da TT olunca, "Başıma bir şey geldi sandım. Canım ergenlerim kombinimi çok beğenmiş meğer" yorumunda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen oyuncu Nurgül Yeşilçay, ünlü giyim markasının yeni sezon çekimiyle dalga geçti. Yeğeniyle mankenler gibi giyinip poz veren Yeşilçay'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

TWİTTER'DA TT OLDU

Paylaşımıyla Twitter'da gündem olduğunu gören Nurgül Yeşilçay, "Başıma bir şey geldi sandım. Canım ergenlerim kombinimi çok beğenmiş meğer" ifadelerini kullandı.

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