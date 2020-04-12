TV'de bugün ne var? 12 Nisan Pazar FOX TV , Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı!
TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. 12 Nisan Pazar TV yayın akışı belli oldu. Star TV sevilen dizi Ufak Tefek Cinayetler'in tekrar bölümlerini yayınlamaya başladı. FOX, Kanal D, ATV, Star, Show yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
12 Nisan Pazar TV yayın akışı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her akşam birbirinden renkli programlar ve diziler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. TV’de bugün ne var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Unutulmaz Yeşilçam filmlerinden Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor bu akşam izleyici ile buluşacak. İşte bugün yayınlanacak filmler ve TV yayın akışı detayları…
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.00 Türk İşi Dondurma ‘TV Sinema’
22.45 Aşk Olsun ‘TV Sinema’
00.45 Zümrüdüanka ‘Dizi’ (TKR)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Hıçkırık ‘TV Sinema’
00.55 Nostalji Kuşağı ‘Uğurlugiller’
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20.00 Moana ‘TV Sinema’
22.00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı ‘TV Sinema’
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Herkül: Efsane Başlıyor ‘TV Sinema’
22.00 Çok Güzel Hareketler 2 (TKR)
00.15 Hekimoğlu ‘Dizi’ (TKR)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ‘TV Sinema’
21.45 Gerzek Şaban ‘TV Sinema’
23.30 11 Eylül ‘TV Sinema’
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Ufak Tefek Cinayetler ‘Dizi’ (TKR)
22.45 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)
00.50 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)