TV'de bugün ne var? 12 Nisan Pazar FOX TV , Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı!

12 Nisan Pazar TV yayın akışı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her akşam birbirinden renkli programlar ve diziler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. TV’de bugün ne var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Unutulmaz Yeşilçam filmlerinden Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor bu akşam izleyici ile buluşacak. İşte bugün yayınlanacak filmler ve TV yayın akışı detayları…

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.00 Türk İşi Dondurma ‘TV Sinema’

22.45 Aşk Olsun ‘TV Sinema’

00.45 Zümrüdüanka ‘Dizi’ (TKR)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Hıçkırık ‘TV Sinema’

00.55 Nostalji Kuşağı ‘Uğurlugiller’

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20.00 Moana ‘TV Sinema’

22.00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı ‘TV Sinema’

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Herkül: Efsane Başlıyor ‘TV Sinema’

22.00 Çok Güzel Hareketler 2 (TKR)

00.15 Hekimoğlu ‘Dizi’ (TKR)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ‘TV Sinema’

21.45 Gerzek Şaban ‘TV Sinema’

23.30 11 Eylül ‘TV Sinema’

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Ufak Tefek Cinayetler ‘Dizi’ (TKR)

22.45 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)

00.50 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)