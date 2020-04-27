TV yayın akışı : 27 Nisan Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı belli oldu! Bugün TV'de ne var?

27 Nisan Pazartesi televizyon yayın akışı belli oldu. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Bu akşam film ve dizilerin dışında bir de Ramazan programları Müslüman vatandaşların karşısında olacak. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi ve 27 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak filmler ile ilgili detaylar haberimizde…

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.15 Recep İvedik 2 ‘TV Sinema’

00.30 Galip Derviş ‘Dizi’ (TKR)

02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 Ana Haber

18.30 Mesnevi’den Hikayeler

19.00 Kuşlarla Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.05 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21.35 Soru Küpü

23.10 Mesnevi’den Hikayeler

23.40 Kuşlarla Yolculuk

00.10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02.40 Sahur Bereketi

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

19.30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

22.30 Kim Milyoner Olmak İster

00.30 Son Durak

01.00 Evde Biz Bize

02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.30 Aşk Şarkısı ‘TV Sinema’

23.00 Poyraz Karayel Küresel Sermaye ‘TV Sinema’

01.15 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Sağ Salim ‘TV Sinema’

22.15 Güldür Güldür Show (TKR)

02.15 Bekir Köse ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Everest ‘TV Sinema’

00.45 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi