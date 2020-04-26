TV yayın akışı : 26 Nisan Pazar bugün TV'de ne var? Kanal D, ATV, Star, Show, TRT 1 26 Nisan yayın akışı listesi haberimizde…
26 Nisan Pazar bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle dizilerin yeni bölüm çekimlerine ara verildi. Onun yerine ise her akşam birbirinden heyecanlı filmler yayın akışı listesi içerisinde yerini alıyor. Evde ekranları başında oturan seyirciler ise 26 Nisan TV yayın akışı ile ilgili merakını gidermek istiyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
26 Nisan Pazar televizyon yayın akışı listesi ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar merakını gidermek istiyor. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte bu akşam film ve dizilerin dışında bir de Ramazan programları mümin vatandaşların karşısında olacak. 26 Nisan Pazar televizyon yayın akışı listesi ile ilgili detaylar haberimizde…
KANAL D YAYIN AKIŞI
15.45 Çarkıfelek (Yeni Bölüm)
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Kung Fu Panda ‘TV Sinema’
22.00 Çok Güzel Hareketler 2 (TKR)
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
22.30 Özgürlüğün Sesi : Bilal ‘TV Sinema’
00.45 Hz. Muhammed : Allah’ın Elçisi – 2. Kısım
02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 Ana Haber
18.30 Mesnevi’den Hikayeler
19.00 Kuşlarla Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.05 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21.35 Dengi Dengine
23.10 Mesnevi’den Hikayeler
23.40 Kuşlarla Yolculuk
00.10 Yunus Emre
01.55 Nostalji Kuşağı ‘Kuruluş’
02.40 Sahur Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ayla ‘TV Sinema’
22.45 Paris’ten Sevgilerle ‘TV Sinema’
01.30 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Tosun Paşa ‘TV Sinema’
21.45 İbo ile Güllüşah ‘TV Sinema’
01.15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02.15 Bekir Köse ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)
00.30 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi