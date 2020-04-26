TV yayın akışı : 26 Nisan Pazar bugün TV'de ne var? Kanal D, ATV, Star, Show, TRT 1 26 Nisan yayın akışı listesi haberimizde…

26 Nisan Pazar televizyon yayın akışı listesi ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar merakını gidermek istiyor. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte bu akşam film ve dizilerin dışında bir de Ramazan programları mümin vatandaşların karşısında olacak. 26 Nisan Pazar televizyon yayın akışı listesi ile ilgili detaylar haberimizde…

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.45 Çarkıfelek (Yeni Bölüm)

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Kung Fu Panda ‘TV Sinema’

22.00 Çok Güzel Hareketler 2 (TKR)

02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

22.30 Özgürlüğün Sesi : Bilal ‘TV Sinema’

00.45 Hz. Muhammed : Allah’ın Elçisi – 2. Kısım

02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 Ana Haber

18.30 Mesnevi’den Hikayeler

19.00 Kuşlarla Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.05 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21.35 Dengi Dengine

23.10 Mesnevi’den Hikayeler

23.40 Kuşlarla Yolculuk

00.10 Yunus Emre

01.55 Nostalji Kuşağı ‘Kuruluş’

02.40 Sahur Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Ayla ‘TV Sinema’

22.45 Paris’ten Sevgilerle ‘TV Sinema’

01.30 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Tosun Paşa ‘TV Sinema’

21.45 İbo ile Güllüşah ‘TV Sinema’

01.15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

02.15 Bekir Köse ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)

00.30 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi