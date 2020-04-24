TV yayın akışı | 24 Nisan Cuma bugün TV'de ne var? 24 Nisan Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…

24 Nisan Çarşamba televizyon yayın akışı ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar merakını gidermek istiyor. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Bu akşam film ve dizilerin dışında bir de Ramazan programları mümin vatandaşların karşısında olacak. 24 Nisan Cuma yayınlanacak filmler ve televizyon yayın akışı listesi haberimizde…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 Ana Haber

18.30 Mesnevi’den Hikayeler

19.00 Kuşlarla Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.05 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21.35 Kalk Gidelim Eve

23.10 Ramazan Güzeldir

23.40 Mesnevi’den Hikayeler

00.10 Kuşlarla Yolculuk

00.40 Yunus Emre

02.30 Sahur Bereketi

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.15 Arka Sokaklar ‘Dizi’ (TKR)

23.45 Beyaz Show (TKR)

02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

19.30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

22.30 Kardeş payı ‘Dizi’ (TKR)

23.50 Son Durak

02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.30 Zuhal Topal’la Sofrada

23.30 Anamız Var 2 ‘TV Sinema’

01.30 Şevkat yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (TKR)

23.45 Yakut Kırmızı ‘TV Sinema’

01.45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

02.45 Bekir Köse ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Medcezir ‘Dizi’ (TKR)

23.15 Acil Arama ‘TV Sinema’

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi