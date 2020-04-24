TV yayın akışı | 24 Nisan Cuma bugün TV'de ne var? 24 Nisan Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi sizlerle…
24 Nisan Cuma bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her akşam birbirinden sürükleyici diziler ve filmler yayın akışı listesi içerisinde yerini alıyor. Ekranları başında oturan seyirciler ise 24 Nisan yayın akışı ile ilgili merakını gidermek istiyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
24 Nisan Çarşamba televizyon yayın akışı ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar merakını gidermek istiyor. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Bu akşam film ve dizilerin dışında bir de Ramazan programları mümin vatandaşların karşısında olacak. 24 Nisan Cuma yayınlanacak filmler ve televizyon yayın akışı listesi haberimizde…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 Ana Haber
18.30 Mesnevi’den Hikayeler
19.00 Kuşlarla Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.05 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21.35 Kalk Gidelim Eve
23.10 Ramazan Güzeldir
23.40 Mesnevi’den Hikayeler
00.10 Kuşlarla Yolculuk
00.40 Yunus Emre
02.30 Sahur Bereketi
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.15 Arka Sokaklar ‘Dizi’ (TKR)
23.45 Beyaz Show (TKR)
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
19.30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
22.30 Kardeş payı ‘Dizi’ (TKR)
23.50 Son Durak
02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20.30 Zuhal Topal’la Sofrada
23.30 Anamız Var 2 ‘TV Sinema’
01.30 Şevkat yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (TKR)
23.45 Yakut Kırmızı ‘TV Sinema’
01.45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02.45 Bekir Köse ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Medcezir ‘Dizi’ (TKR)
23.15 Acil Arama ‘TV Sinema’
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi