TV yayın akışı! 22 Nisan Salı bu akşam TV'de ne var? 22 Nisan Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…
22 Nisan Çarşamba bu akşam TV'de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TV yayın akışı belli oldu. Her akşam birbirinden heyecanlı ve ilgi çekici diziler ve filmler yayın akışı listesi içerisinde yerini alıyor. Ekranları başında oturan seyirciler ise 22 Nisan yayın akışı ile ilgili merakını gidermek istiyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
22 Nisan Çarşamba televizyon yayın akışı ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar merakını gidermek istiyor. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. ATV’de bu akşam sevilen dizi Kuruluş Osman yayınlanacak. Bu akşam dizilerin yanı sıra aksiyon ve heyecan dolu filmler de seyirci ile buluşacak. Bugün yayınlanacak filmler ve televizyon yayın akışı haberimizde…
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.15 Deliha ‘TV Sinema’
00.30 Galip Derviş ‘Dizi’ (TKR)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17.00 Türk Sineması ‘Diyet’
19.00 Ana Haber
20.00 7. Koğuştaki Mucize ‘TV Sinema’
22.45 Tutunamayanlar Çevrimiçi ‘Dizi’
00.15 Kıymetli Bir Bina Öyküsü
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman ‘Dizi’
00.20 Son Durak
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20.30 Aşkımızın Son Tekmesi ‘TV Sinema’
23.00 Sabahlar Olmasın ‘TV Sinema’
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Üçkağıtçı ‘TV Sinema’
21.45 Güldür Güldür Show (TKR)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Jet Sosyete ‘Dizi’
23.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan’a Doğru
01.00 Medcezir