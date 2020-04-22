TV yayın akışı! 22 Nisan Salı bu akşam TV'de ne var? 22 Nisan Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…

22 Nisan Çarşamba televizyon yayın akışı ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar merakını gidermek istiyor. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. ATV’de bu akşam sevilen dizi Kuruluş Osman yayınlanacak. Bu akşam dizilerin yanı sıra aksiyon ve heyecan dolu filmler de seyirci ile buluşacak. Bugün yayınlanacak filmler ve televizyon yayın akışı haberimizde…

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.15 Deliha ‘TV Sinema’

00.30 Galip Derviş ‘Dizi’ (TKR)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17.00 Türk Sineması ‘Diyet’

19.00 Ana Haber

20.00 7. Koğuştaki Mucize ‘TV Sinema’

22.45 Tutunamayanlar Çevrimiçi ‘Dizi’

00.15 Kıymetli Bir Bina Öyküsü

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman ‘Dizi’

00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.30 Aşkımızın Son Tekmesi ‘TV Sinema’

23.00 Sabahlar Olmasın ‘TV Sinema’

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Üçkağıtçı ‘TV Sinema’

21.45 Güldür Güldür Show (TKR)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Jet Sosyete ‘Dizi’

23.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan’a Doğru

01.00 Medcezir