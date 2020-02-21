Tuvana Türkay'ın saygı problemi var!

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

Saygı, olduğu yeri hazmetme, utanma, kızarma çok önemli.

Şimdi bir film galası.

‘Ağır Romantik’ filminin oyuncuları mikrofon önünde röportaj veriyor.

Onur Tuna, gayet seviyeli şekilde film ve arkadaşları için dostane bir açıklama yapıyor.

Ardından sıra Tuvana Türkay’a geliyor ve ağzı açık, sadece kendisinin güldüğü gaflara imza atıyor.

Hemen arkasında duran Onur, kızarıp, bozuluyor.

Ama diğer yanındaki Altan Erkekli ise şokta.

İçinden kim bilir neler geçiriyor.

Bu, çok da başarılı olmayan Tuvana’nın son filmlerinden biri olur bence.

Güzellik ve estetikler, insanın içindeki defoyu örtmeye yetmiyor.

Bu dünyada bir konuşup, kendini bitiren örnekler o kadar çok ki, bu da en yakın örneği.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ