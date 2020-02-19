Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna'yı fena bozmuştu! Tuvana dava açtı, Onur sildi

Ağır Romantik filminin galası önceki gün gerçekleşti. Filmin başrollerinden Onur Tuna, 'çekimlerde çok eğlendik' açıklamasında bulundu. Tuna'nın ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay, 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' diyip kahkahayı patlatınca olanlar oldu.

ONUR TUNA TAKİBİ BIRAKTI!

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Tuvana Türkay'a eleştiri yağarken, Onur Tuna'nın da Tuvana Türkay'ı takipten çıktı görüldü.

Tuvana Türkay ise internet üzerinden kendisine yönelik gerçekleştirilen hukuka aykırı söylemlerle ilgili hukuki yollara başvuracağını avukatı Meltem Banko aracılığıyla duyurdu.