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  3. Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açmıştı! Olay sonrası ilk kez yan yana

Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açmıştı! Olay sonrası ilk kez yan yana

Tuvana Türkay'ın gafı Onur Tuna ile arasını açmıştı! Olay sonrası ilk kez yan yana

Ağır Romantik filminde başrolü Onur Tuna ile paylaşan Tuvana Türkay, filmin galasında yaptığı gaf ile sosyal medyayı sallamıştı. Aralarının açıldığı konuşulan ikili, Bakü galasında bir araya geldi.

Başrollerini Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galasında soğuk rüzgarlar esmişti. Onur Tuna'nın 'çekimlerde çok eğlendik' açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' diyip kahkahayı patlatınca olanlar olmuştu.

GAFI SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Tuvana Türkay'a eleştiri yağarken, Onur Tuna'nın da Tuvana Türkay'ı takipten çıktığı iddia edilmişti.

BİR ARAYA GELDİLER

Aralarının açıldığı iddia edilen ikili, Bakü galasında bir araya geldi. Tuna ve Türkay'ın yan yana gülümseyerek verdiği pozlar, 'Araları düzeldi' şeklinde yorumlandı.


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