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  3. Tuvana Türkay 'gelin' oldu

Tuvana Türkay 'gelin' oldu

Tuvana Türkay 'gelin' oldu

Ünlü bir gelinlik markasının yeni koleksiyonunu tanıtmak için kamera karşısına geçen oyuncu Tuvana Türkay, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Tuvana Türkay, bir markanın gelinlik koleksiyonunu tanıtacak. Birbirinden farklı modellerle kamera karşısına geçen Türkay, çekimlerde enerjisiyle tüm ekibin neşe kaynağı oldu. 28 yaşındaki güzel oyuncu, Anadolu'dan esinlenerek tasarlanan gelinliklerle adeta büyüledi. Türkay, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

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