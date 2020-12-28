Tuvalet olayına İrem Derici'den olay yaratan yorum! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a katılan bir sanatçı Demet Akalın'ın kulisini kullanmıştı. Akalın, çekim yapmak için kulisine gittiğinde tuvaletinin kullanıldığını ve pis bırakıldığını söylemişti. Akalın, isim vermeden tuvaletini kirleten kişi hakkında 'Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki' yorumunu yapmıştı.



Herkes tuvaleti kirleten ünlü ismi merak ederken sivri dilli şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Hastalandığını ve günlerdir hastanede olduğunu söyleyen İrem Derici, 'Demet'in kulisindeki b.kla alakam yok o ankette ben olsaydım hepiniz beni seçerdiniz değil mi?' ifadelerini kullandı.

Derici'nin paylaşımını sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan Demet Akalın, 'O nereden çıktı?' yazdı.