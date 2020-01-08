'Tutunamayanlar' reytinglerde zirvede! Gala tadında ilk bölüm heyecanı

Recep ASLAN

TRT 1’in absürt komedi tarzındaki yeni dizisi “Tutunamayanlar” ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizinin oyuncuları Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Asuman Dabak ilk bölüm heyecanını CVK Taksim Hotel İstanbul’da yaşadı. Gecede TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de hazır bulundu, oyuncuları tebrik etti. Uzun zamandır komedi türündeki bir yapımda oynamadığını anlatan Çeşmioğlu, “Bir komedi dizim var, ‘İki Aile’ ve çok eski bir dizi. O yüzden ekstra bir heyecanım var. Çok özlemişim, çok eğleniyorum. Sonucu da sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

GECEDE FARAH SÜRPRİZİ

Asuman Dabak ise “Hepimizin eğlenerek okuduğumuz tatlı bir aile komedi dizisi oldu” dedi. AB reyting puan türünde dizi ikinci, tekrarı üçüncü oldu. Gecenin sürprizi ise hafta sonu ilişkilerinde sorun yaşayan Doğu Demirkol ile Farah Zeynep Abdullah oldu. İlişkisine ikinci bir şans veren Abdullah, geceye katılarak sevgilisine destek verdi.

OYUNCULUKLARA TAM NOT

Geceye katılan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, oyuncularla birlikte dizinin ilk bölümünü izledi. İbrahim Eren, oyuncuları tebrik etti.

YENİDEN BİRLİKTELER

Demirkol, ayrılık iddiaları için “Biz de sağdan soldan duyuyoruz” dedi.