Tutunamayanlar dizisinin ismi mi değişti? Tutunamayanlar Çevrimiçi yeni bölüm ne zaman?

Tutunamayanlar Çevrimiçi yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile dizilerin setlere ara verdiği bu dönemde Tutunamayanlar dizisi stoktaki bölümlerini kullandı. Tutunamayanlar'ın yeni bölümleri ise yeni tekniklerle uzaktan çekilecek. Bu şekilde yayın hayatına devam edecek dizi Tutunamayanlar Çevrimiçi ismiyle ekranlarda olacak.

TUTUNAMAYANLAR ÇEVRİMİÇİ GELİYOR

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Çekimlere 3 hafta önce ara veren Tutunamayanlar ekibi dizi çekimlerine robot kameralarla devam etme kararı aldı. Dizinin çekimlerinin yapıldığı 2 mekanda strelizasyon çalışmalarının ardından, teknik ekipler bir kaç gün arayla mekana gelerek kablosuz ağ üzerinden yönetilebilen kameralar ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Dizinin sanat ve kostüm sorumluları ise gerekli ihtiyaçları bir gün önceden mekana bıraktı.

Çekimleri başlayan bu özel seride, başrol oyuncusu Doğu Demirkol dizinin çekildiği mekana gelerek, hazırlıları tek başına yürütüyor. Yaka mikrofonunu takarak rolünü oynuyor. Bazen de teknik ekibin uzaktan kendisine yönelttiği direktiflere göre ışıkları ayarlıyor. Dizinin yönetmenleri Murad Zaloğlu İstanbul, Osman Nail Doğan ise Yozgat’taki evinden internet üzerinden robot kameralar aracılığıyla çekimleri izleyerek diziyi yönetiyor.

Dizinin diğer sevilen karakterlerini canlandıran Zafer Algöz, Asuman Dabak, Bora Akkaş gibi isimlerin evlerine ise yapım şirketi tarafından kamera, ışık ve ses ekipmanları gönderildi. Dizinin diğer sahnelerini ise oyuncular evlerinde ya da mahallelerindeki sokaklarda çekip gönderecek.

TUTUNAMAYANLAR ÇEVRİMİÇİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Tutunamayanlar Çevrimiçi, 21 Nisan’da TRT 1 ekranlarında olacak.