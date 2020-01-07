Tutunamayanlar dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Tutunamayanlar oyuncu kadrosu

Tutunamayanlar dizisi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Tutunamayanlar dizisi oyuncu kadrosu yoğun ilgi görüyor. Absürt komedi tarzındaki yeni dizi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz'ün yanı sıra birçok tanındık sima yer alıyor.

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİ KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİ OYUNCULARI

DOĞU DEMİRKOL- TARIK

Hayatı boyunca hiç çalışmamış olan Tarık annesinin ısrarlarına dayanamayarak iş aramaya karar verir. Yine bir iş görüşmesinde tanıştığı İrem’e aşık olan Tarık, İrem’i etkilemenin yolunun zengin ve başarılı olmaktan geçtiğini düşünüp kendi işini kurma girişimlerinde bulunur. Bu iş girişimlerinde İlham Perisi İlhan’ın yardımını alacaktır.

ECE ÇEŞMİOĞLU-İREM

Zengin bir ailede dünyaya gelen İrem, babasının her şeyi kaybetmesiyle sıfırdan bir hayat kurmak için çabalar. Babasının kötü şöhreti yüzünden bir türlü iş bulamayan İrem’in hayatı yine böyle bir iş görüşmesinde tanıştığı Tarık’la beraber değişir. Tarık sayesinde bir iş ve kalacak bir yer bulan İrem Tarık’ın yaşadığı mahalleye taşınır ve mahallenin kitap kafesinde çalışmaya başlar.

ZAFER ALGÖZ- İLHAN

On iki bin yaşındaki İlhan vizyonsuz bir ilham perisidir. Yıllarca Anadolu’da kala kala asimile olan İlhan’ın tüm davranışları ve görüntüsü tipik bir Orta Anadoluluya dönüşmüştür. Sürekli çekirdek yiyen, Orta Anadolu şivesiyle konuşan İlhan, Tarık’a başarılı olacağına inandığı iş girişimi fikirleri verecektir ve geçmişe gitme yeteneğini bu uğurda kullanacaktır.

Şinasi Yurtsever-HİCABİ

50 yaşlarında bir profesör olan Hicabi Cihangir, mahallede kurulan 3 katlı bir apartman üniversitesi olan Özel Cihangir Üniversitesi’nin sahibi ve rektörüdür. Üniversiteyi para kazanmak için kurmuş olan Hicabi üniversitesini kar eden bir kurum haline getirmek için çaba gösterecektir.

YELİZ KUVANCI- AYŞE

Tarık’ın ablası Ayşe, psikoloji bölümü bitirmiş ancak yüksek lisansını yapamamıştır. En büyük hayali bir gün klinik psikolog olmakken mahallede yaşayan zengin iş kadını Belgin’in çocuğuna bakıcılık yapmak zorunda kalmıştır.

BORA AKKAŞ- YAĞIZ

Ablası Belgin’le birlikte yaşayan Yağız, çocukluğunda Tarık ve diğerlerinin kendini dışlaması nedeniyle mahalleliye fakirler gibi yaşadığını göstermeye çalışan bir gençtir. Tarık’ın gözüne girmekte zaten başarısız olan Yağız’ın İrem’e karşı hissetmeye başladığı aşk Tarık’ın kendisinden daha da uzaklaşmasına neden olur.

HANDE KATİPOĞLU- BELGİN

Eski bir ünlü ve magazin figürü olan Belgin mahallede büyük bir malikanede kardeşi Yağız ve oğlu Barkın’la yaşamaktadır. Oğlu Barkın’ın bakıcılığını Ayşe yapmaktadır. Tek tutkusu yeniden gündeme gelmek olan kendini gündeme getireceğini inandığı girişimler için Tarık’a destek olacaktır.

BARIŞ YILDIZ- ŞAİR LÜTFÜ

Büyük bir şair olmak isteyen Lütfü’nün bugüne kadar yazdığı tüm şiirleri bastırdığı şiir kitabı hiç satmamıştır. Annesinin memleketten yolladığı erzaklar ve harçlıklarla geçinen Lütfü, Tarık’a iş kurma girişimlerinde destek olurken ve kendi şiirleri için de ilham arar.

DİLEK ÇELEBİ- NURDAGÜL

Hikmet’le evli olan Nurdagül, Cemile’nin en yakın arkadaşı ve mahallenin ayaklı gazetesidir. Mahallede olan biten her şeyden ilk Nurdagül’ün haberi olur. Bir türlü çocuğu olmayan Nurdagül Cemile’nin tüm ikazlarına rağmen şifacı şifacı dolaşarak bu derdine bir derman arayacaktır.