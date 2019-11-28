Tutunamayanlar dizisi geliyor! Zafer Algöz, Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu da kadroda

TRT son yıllardaki dizi atağına bir yeni dizi daha ekliyor. İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film adına Ogün Şanlıer ve Ahmet Tarık Güven'in yapımcılığını üstlendiği dizinin adı 'Tutunamayanlar' olacak. Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun yöneteceği dizi komedi türünde olacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin senaryosunu Osman Nail Doğan ile Mustafa Karataş yapıyor. Projede başlıca rolleri Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Şinasi Yurtsever ve Zafer Algöz paylaşıyor.