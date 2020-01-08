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  3. Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Tutunamayanlar dizisi 7 Ocak Salı günü yayınlanan 1. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Tutunamayanlar dizisi oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Yeliz Kuvancı gibi isimler yer alıyor. Dizi ilk bölümüyle büyük yankı uyandırdı ve sosyal medya platformu Twitter’da TT oldu. Dizinin 1. bölümünü izleyenler ‘Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunu aratmaya başladı. Haberimizi içerisinden 1. bölüm özetine ve izleme linkine ulaşabilirsiniz.

Başrollerini Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Yeliz Kuvancı’nın paylaştığı Tutunamayanlar dizisi 7 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Tutunamayanlar 1. bölümü konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Twitter gündeminde ilk sırada yer alan dizi hakkında kullanıcılar olumlu paylaşımlarda bulundu. Gelecek bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ‘Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunu aratmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde…

TUTUNAMAYANLAR KONUSU VE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

TUTUNAMAYANLAR 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TUTUNAMAYANALR 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tutunamayanlar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARI

DOĞU DEMİRKOL- TARIK

ECE ÇEŞMİOĞLU-İREM

ZAFER ALGÖZ- İLHAN

Şinasi Yurtsever-HİCABİ

YELİZ KUVANCI- AYŞE

BORA AKKAŞ- YAĞIZ

HANDE KATİPOĞLU- BELGİN

BARIŞ YILDIZ- ŞAİR LÜTFÜ

DİLEK ÇELEBİ- NURDAGÜL

 

 

 


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