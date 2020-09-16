Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 16 Eylül ATV yayın akışı

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı bu akşam saat 20.00'da ATV'de yayınlanacak. Film TV'de ilk kez ekrana geliyor. 2020 yapımı olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları arasında Emre Kıvılcım, Ebru Özkan ve Seray Kaya yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Kamil Aydın üstleniyor. Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin senaryosu ise Mehmet Bozdağ ile Atilla Engin'in ortak çalışması neticesinde şekillendi.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI KONUSU NEDİR?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinin ardından rotasını Roma’ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister. Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar’ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih’in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Emre Kıvılcım Levent Özdilek Ece Çeşmioğlu Ebru Özkan Seray Kaya Funda İlhan Serdar Gökhan

16 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI