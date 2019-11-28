Türkiye'ye dönen Can Yaman umduğunu bulamadı! Böyle karşılandı

Yaman, “Burada neden aynı ilgiyi görmediniz” sorusuna, Galatasaralı futbolcu Falcao örneğiyle yanıt verdi: “Falcao buraya geldi karşılandı. Kolombiya’da böyle karşılanıyor mu? Buradaki futbolcuları neden insanlar karşılıyor. Ülkelerinde karşılıyorlar mı? Bu enteresan bir konu zaten. Napoli’ye gittiğimiz de otel bana dedi ki ‘Buraya Maradona geliyor böyle izdiham olmadı.’ Bir Türk oyuncunun bu şekilde karşılanması Haluk Bilginer’in dediği gibi “Kendi adıma değil ülkem adına çok gurur verici’. Biraz da bu milli duygularla bakmak lazım. Ne güzel ki böyle bir şey oluyor.”