Ön sipariş için sıradalar

Türkiye’nin yerli otomobili, Bilişim Vadisi’ndeki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı. İlk kez görücüye çıkan otomobil özellikleri ve görünümüyle kendisine hayran bırakırken ünlülerden destek yağdı. Mustafa Ceceli, ön sipariş için beklerken Sinan Akçıl ise bu gelişmeyle büyük gurur duyduğunu anlattı. Mustafa Ceceli, “Ön sipariş açılsın, sıradayız. Muhteşem görünüyor. Made in Türkiye.” yazarken Sinan Akçıl ise “Çok beğendim. Çok gururluyum. Yaşasın yerli ve mili otomobilimiz” ifadelerini kullandı. Oyuncu Şafak Sezer de aracı test eden isimler arasındaydı. Sezer, “Milli aracımızı test ettik. Muhteşem bir araba yapmışlar tebrik ediyorum. Çok mutlu oldum gurur duydum” ifadelerini kullandı. Yerli otomobil heyecanını yaşayan diğer isim de Demet Akalın oldu. Akalın, aracın fotoğrafını paylaşarak nazar boncuğu emojisi koydu.

DELLA: TEBRİKLER TÜRKİYE

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan Della Miles, yerli otomobil sipariş edeceğini duyurdu. Miles, “Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra ilk talep benden, Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum” diye yazdı.