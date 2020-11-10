Türkiye'nin Oscar adayı hangi film oldu? 93. Oscar Ödülleri ne zaman?
93. Oscar Ödülleri gündemdeki konular arasında yer alıyor. 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisi için ülkeler adaylarını belirliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93'üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi. Peki, Türkiye'nin Oscar adayı hangi film oldu?
Türkiye'nin Oscar adayı filmi belli oldu. 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisi için ülkeler adaylarını belirlemeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93’üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı’nda Türkiye adayını belirledi.
93. OSCAR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?
93. Akademi Ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 2020'nin en iyi filmlerine 25 Nisan 2021'de, Hollywood, Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da, Pasifik Zaman Dilimine göre 17.30 / Doğu Zaman Dilimine göre 20.30'da verilecek.
TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI FİLMİ: 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi oldu.
Seçici Kurul’un bugün gerçekleştirdiği toplantıda Sinema Güç Birliğine başvuran 23 film değerlendirildi.
Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi Kurul tarafından Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU VE OYUNCULARI
Mehmet Koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir. Kızı Ova ve Babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasaba da yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan günü, bölgenin sıkı yönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır.
Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner. Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır.
Arkadaşları ve ailesi Memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.
OYUNCU KADROSU
Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker