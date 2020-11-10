Türkiye'nin Oscar adayı hangi film oldu? 93. Oscar Ödülleri ne zaman?

Türkiye'nin Oscar adayı filmi belli oldu. 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisi için ülkeler adaylarını belirlemeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93’üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı’nda Türkiye adayını belirledi.

93. OSCAR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?

93. Akademi Ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 2020'nin en iyi filmlerine 25 Nisan 2021'de, Hollywood, Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da, Pasifik Zaman Dilimine göre 17.30 / Doğu Zaman Dilimine göre 20.30'da verilecek.

TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI FİLMİ: 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE

Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi oldu.

Seçici Kurul’un bugün gerçekleştirdiği toplantıda Sinema Güç Birliğine başvuran 23 film değerlendirildi.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi Kurul tarafından Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU VE OYUNCULARI

Mehmet Koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir. Kızı Ova ve Babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasaba da yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan günü, bölgenin sıkı yönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır.

Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner. Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır.

Arkadaşları ve ailesi Memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.

OYUNCU KADROSU

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Celile Toyon: Fatma Nene

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Ferit Kaya: Ali

Serhan Onat: Meydancı Selim

Emre Yetim: Ayna

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Doğukan Polat: Tevfik

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker