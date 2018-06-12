Türkiye'de otel açmak isterim

-Türkiye’ye çok sık geldiniz. Peki, sizi ülkemize çeken şey nedir?



Bir kere çok iyi, yardımsever ve misafirperver insanlarsınız. Güzel otelleriniz var. Geldiğimde çok rahat ediyorum ve onun için sık sık gidip geliyorum.

- Ülkemizde kendinize aldığınız bir şey var mı?

Daha önceden geldiğimde büyük bir halı almıştım. Onu sevdiğim bir dostuma hediye verdim. Bir tane de altın vazo aldım.

- Paris Hilton adına Türkiye’de bir yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?

Açıkçası ben kendi adıma otel yapmaya başlıyorum. Eğer Türkiye’den ortaklarımız olursa kesinlikle burada bir şeyler yapmak isterim.

- Türkiye’den takip ettiğiniz bir isim var mı? Mesela Tarkan ismini duydunuz mu?

Hayır, bilmiyorum.

- Yakın zamanda nişanlınız Chris Zykla ile dünyaevine gireceksiniz. Nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz?

Masallar gibi bir düğün hayal ediyorum. Romantik ve özel… Ancak şu anda düğün yeri belli değil, daha düşünüyoruz (gülüyoruz).

- Yüzüğünüzün fiyatı çok haber oluyor. Bu konu sizi rahatsız ediyor mu?

Ben aldığım evlilik teklifinden dolayı çok mutlu oldum (gülüyor).

- Şu an hayatınızdaki önceliğiniz nedir?

Ailem, işim, köpeklerim, yardım işleri, insanları güldürmek ve onlara yardım etmek… Bence dünyanın en güzel şeyi insanların ruhuna dokunabilmektir.

- Başarıyı korumak için nelere dikkat ediyorsunuz?

20 yıldır bu işin içindeyim. Ve 20 yıldır açıkçası çok çalıştım, yaratıcı oldum ve insanlara iyi davrandım. Ben de bunları işi yukarıya taşımak ve başarıya götürmek için en büyük nedenlerden biri olabilir.

-Yoğun bir çalışma temponuz var. Hem iş hem ev hayatınız nasıl devam edecek?

İşime devam edeceğim. Çok iyi bir anne ve işkadını olmak istiyorum. Çocuklarıma ve işime adapte olacağım. Çok da boş zamanım olmayacak. Ama ikisini birden yapmaya çalışacağım.

- Modanın içinde birisiniz. Peki, günümüz stillerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Moda işine başlamadan önce bir stilistim yoktu. Kendime ait bir tarzım vardı. Şimdi, piyasanın içinde çok fazla stilist var. Bu yüzden hepsi aynı isimlerle çalışıyor ve aynı görünüyorlar. Ben açıkçası bunu sevmiyorum.

MUSTİ SÖYLEDİ PARİS COŞTU!

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında düzenlenen moda şovunda Paris Hilton rüzgarı esti. Antalya’da podyuma çıkan Hilton’a Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy da eşlik etti. Gecenin bir diğer sürprizi ise Mustafa Sandal oldu. Sandal, defilede söylediği iki şarkıyla büyük beğeni kazandı.

YORGUNLUK MOLASI

Defileden sonra nişanlısı Chris Zykla ile birlikte Antalya’dan İstanbul’a gelen Paris Hilton, Madrid’e uçtu. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 8 valizle bilet ve bagaj işlemlerinin yapılmasını bekleyen Paris, yorgunluğun etkisiyle bankolarının bulunduğu bölüme oturarak telefonuyla vakit geçirdi.